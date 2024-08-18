В Курской области задержали похищавшего мирных жителей боевика ВСУ

В Курской области задержали похищавшего мирных граждан боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов в мессенджере.

По его словам, украинский военнослужащих занимался похищением людей в селе Гончаровка, расположенном на окраине Суджи.

Рогов отметил, что боевики ВСУ грузили людей в машины и увозили в неизвестном направлении. Он добавил, что у задержанных нашли камеры, которые фиксировали издевательства украинских солдат над гражданами.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором украинские боевики издеваются над пенсионером Александром Григорьевым. Они нашли его после того, как незаконно вторглись на территорию Курской области. На видео украинские военные оскорбляют мужчину, имитируя акцент фашистов из СС. По данным СМИ, сейчас пенсионер находится в селе Гоголевка.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над тремя регионами России пять беспилотников.