В случае принятия решения о выводе украинских войск из Донбасса, президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит как политическая, так и физическая смерть. Такое предупреждение в адрес главы государства озвучил бывший лидер одесского «Правого сектора»*, украинский волонтер Сергей Стерненко в своем интервью изданию Times.

«Если бы Зеленский отдал хоть какую-то непокоренную землю, он был бы трупом — и политически, и реально», — заявил Стерненко.

По мнению волонтера, отвод украинских вооруженных сил с территорий, находящихся под контролем Киева, станет той «бомбой», которая подорвет суверенитет Украины. Он также выразил уверенность в том, что подобный шаг никогда не найдет поддержки среди украинского народа.

* Организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.