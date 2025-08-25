Украинский радикал пригрозил Зеленскому смертью за сдачу Донбасса
Фото: [flickr.com]
В случае принятия решения о выводе украинских войск из Донбасса, президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит как политическая, так и физическая смерть. Такое предупреждение в адрес главы государства озвучил бывший лидер одесского «Правого сектора»*, украинский волонтер Сергей Стерненко в своем интервью изданию Times.
«Если бы Зеленский отдал хоть какую-то непокоренную землю, он был бы трупом — и политически, и реально», — заявил Стерненко.
По мнению волонтера, отвод украинских вооруженных сил с территорий, находящихся под контролем Киева, станет той «бомбой», которая подорвет суверенитет Украины. Он также выразил уверенность в том, что подобный шаг никогда не найдет поддержки среди украинского народа.
* Организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.