Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обвинил президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии после его видеообращения, в котором он сравнил Украину с семьей, сообщило РИА Новости.

По информации издания, в видеообращении к своим гражданам Зеленский заявил, что на территории новых регионов находятся украинцы. Он заверил, что они обязательно снова окажутся в своей семье, то есть на Украине. Глава киевского режима назвал Крым, Донецк и Луганск украинским.

Депутат Шеремет отметил, что Крым и Донбасс уже вернулись домой. Историческая справедливость восторжествовала и теперь они входят в состав РФ. Собеседник издания уверен, что Зеленский понесет ответственность за все совершенные военные преступления.

«А слова Зеленского — лицемерие и подлость, попытка оправдать свои преступления в отношении Украины и мирных людей», — сказал Шеремет РИА Новости.

Депутат уверен, что все заявления Зеленского прописаны для него западными кураторами. Он лишь читает готовый текст. Псевдосоюзники Киева ждут, пока Украина полностью разрушится. Тогда они смогут распоряжаться украинскими землями и предпринимать различные меры, чтобы создавать угрозу для границ РФ. Депутат считает, что сегодняшние реалии доказывают, что привлечь к ответственности Зеленского получится уже скоро.

Ранее сообщалось, что восемь жителей Курской области, которых незаконно удерживали с февраля в Сумах, находятся по дороге в Россию.