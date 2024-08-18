Украинский турист совершил акт вандализма, нацарапав на древнеримском Колизее свое имя, сообщил портал Roma Today.

На фотографии, опубликованной изданием, видно, что на стене памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО написано имя «Дима». Надпись нанесена между входом на первое кольцо и атриумом.

Уточняется, что молодому человеку 19 лет. Он посетил Колизей вместе с друзьями. Свидетелем вандализма стала одна из посетительниц, которая предупредила о порче памятника охрану.

Украинца задержали до приезда сотрудников правоохранительных органов. Ему предъявили обвинение в нанесении ущерба археологическому наследию, а также оштрафовали. О какой сумме штрафа идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что итальянского посла вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) РФ из-за репортажа из Суджи. В дипведомстве отметили, что итальянские журналисты итальянцы нарушили российское законодательство и пренебрегли журналистской этикой, снимая репортаж в Курской области в пользу Украины.