Российское Министерство иностранных дел направило вызов послу Италии Чечилию Пиччони, чтобы обсудить репортажи итальянских журналистов в Суджанском районе. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили представители МИД РФ.

«Послу был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область», — сказано в публикации ведомства.

В МИДе заявили, что итальянцы нарушили российское законодательство и пренебрегли журналистской этикой, т. к. воспользовались пребыванием в России для содействия украинским преступлениям в регионе за счет пропаганды.

Речь идет о репортаже, который вышел 15 августа на итальянском телевидении: журналистка Стефани Баттистини прибыла в город вместе с украинскими военными и пообщалась с жителями Суджи и боевиками о последних событиях в регионе.

Ранее сообщалось о том, что владельцам домов, разрушенных от обстрелов ВСУ, могут списать долги по ипотеке. Речь идет о жителях регионов, в которых введен режим контртеррористической операции.