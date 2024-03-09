Военнопленный с Украины Александр Гуприн поделился ожиданиями украинских ВС от прихода Александра Сырского на пост нового главнокомандующего армией. По словам военного, в его подразделении все ждали перемирия, сообщило информационное агентство РИА Новости .

Пленный сообщил, что служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде украинских ВС. В начале текущего месяца он самостоятельно сдался в плен.

По словам Гуприна, он и его соотечественники ожидали перемирия с приходом Сырского на пост главкома. Они ожидали, что новый командующий сможет «сделать что-то» или «договориться» с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Гуприн рассказал, что служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он сдался в плен в начале марта.

Военный также упомянул, что Сырский родился и учился в РСФРС.

«Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно все устаканилось, утихомирилось… Чтобы было все спокойно», – заявил пленный.

По его словам, на экс-главкома Валерия Залужного таких надежд не возлагалось. Под руководством прошлого командующего солдаты ожидали лишь штурмов и продвижения вперед, но с Залужным другая ситуация, рассказал Гуприн.

По словам пленного, так же как и с Залужным, нет надежд и в случае с Зеленским, потому что украинский президент не желает проводить переговоры.