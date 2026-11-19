В Солнечногорске представят спектакль «Что есть любовь?»
Спектакль «Что есть любовь?» представят в Солнечногорске
Фото: [Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока]
В субботу, 28 ноября, в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Солнечногорске на территории исторической усадьбы Тараканово пройдет показ спектакля «Что есть любовь?», театральная постановка состоится в здании культурного центра С. С. Лесневского и будет приурочена ко дню рождения великого русского поэта Александра Блока. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Главную тему раскроют через призму творчества и личных переживаний Александра Блока, Анны Ахматовой и их современников. Перед зрителями выступят актер Федор Мезенцев и экскурсовод музея-заповедника Наталья Коваленко. Узнать другие подробности можно на сайте.
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