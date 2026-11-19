В субботу, 28 ноября, в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Солнечногорске на территории исторической усадьбы Тараканово пройдет показ спектакля «Что есть любовь?», театральная постановка состоится в здании культурного центра С. С. Лесневского и будет приурочена ко дню рождения великого русского поэта Александра Блока. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.