Многие ставят телефон на зарядку перед сном или постоянно оставляют блок питания в розетке. Кажется, что ничего страшного не происходит, но даже без подключенного телефона адаптер остается под напряжением. Насколько это опасно и в каких случаях обычная зарядка может стать причиной пожара, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт в сфере загородного строительства Руслан Смирнов.

По словам специалиста, исправный заводской адаптер потребляет не так много электричества, даже когда к нему не подключен телефон. Но внутри все равно остаются элементы под напряжением.

«В дешевых зарядках могут стоять некачественные компоненты, которые со временем выходят из строя. Если блок сильно греется или трещит, его лучше выбросить. И не надо экономить на зарядных устройствах, потому что некачественный блок может обойтись гораздо дороже», — рассказал эксперт.

Также Смирнов уточнил, что современные смартфоны регулируют зарядку и после достижения 100% перестают набирать энергию. Но оставлять гаджет на кровати или под подушкой все равно нельзя. Во время зарядки устройство нагревается, а одеяло и подушка мешают ему остывать.

«Заряжать телефон нужно на столе или тумбочке, то есть на твердой поверхности, а не на диване, подушке или одеяле. Если что-то пойдет не так, рядом не должно быть вещей, которые легко загораются», — посоветовал специалист.

Еще одна распространенная ошибка — подключать несколько приборов через один удлинитель или перегруженный сетевой фильтр. Если розетка нагревается, на ней появились темные участки или слышно потрескивание, нужно обратиться к электрику.

После зарядки телефона лучше отключать и сам гаджет, и адаптер от сети. Это простое действие может спасти, особенно если дома старая проводка.