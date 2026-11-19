США пытаются привлечь Китай к переговорам об ограничении ядерных вооружений, однако Пекин не спешит обсуждать судьбу своего арсенала с Вашингтоном и Москвой. Китайские власти считают, что их ядерный потенциал не должен становиться предметом внешнего контроля. Почему Пекин вряд ли согласится на ограничения и какую линию поведения в этой ситуации стоит выбрать России, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

По словам парламентария, у Китая есть собственная ядерная программа, боеголовки и средства их доставки, но подробности Пекин предпочитает держать в секрете. Журавлев напомнил, что в конце прошлого века китайский арсенал выглядел скромно на фоне советского и американского, однако за прошедшие десятилетия баланс изменился.

«Китай никогда не участвовал ни в каких международных договоренностях, ограничивающих ядерное оружие, справедливо считая это иностранным вмешательством в собственные дела», — заявил депутат.

У Вашингтона есть своя логика: американская сторона настаивает, что будущие договоренности о ядерных вооружениях должны учитывать не только Россию, но и Китай. После истечения срока действия договора СНВ-III в феврале 2026 года прежняя система двусторонних ограничений между Москвой и Вашингтоном перестала действовать. Теперь США стремятся обсуждать ядерную безопасность сразу с двумя крупнейшими конкурентами.

Однако Пекин не считает такую постановку вопроса справедливой. Его аргумент — американский и российский арсеналы значительно превосходят китайский. По оценкам экспертов, у Китая около 600 ядерных боеголовок, тогда как у США и России — примерно по 4 тысячи находящихся в военном распоряжении боезарядов. Поэтому требование ограничить китайские силы наравне с двумя крупнейшими ядерными державами в Пекине воспринимают без энтузиазма. Журавлев полагает, что Китай и дальше будет уклоняться от подписания документов, которые могут ограничить его свободу действий.

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«Уверен, правда, что Пекин и теперь не станет ничего ни с кем подписывать: хотите, чтобы на вас не были направлены боеголовки, не предпринимайте в отношении Китая недружественных шагов», — отметил парламентарий.

Депутат считает, что Москве также следует исходить из принципа самостоятельного определения собственной политики в сфере ядерного сдерживания. В качестве аргумента он привел историю советско-американских договоренностей и заявил, что их последствия для отечественной оборонной отрасли были неоднозначными.

«По идее, и нам бы нужно ровно такой же доктрины придерживаться, а то позднесоветское руководство под присмотром американских кураторов зарубило отрасль», — сказал Журавлев.

Он также усомнился в равноправии прежних механизмов контроля над вооружениями. По утверждению депутата, российские инспекторы не получали доступа к американским ядерным объектам, тогда как Соединенные Штаты продолжали развивать собственные боеприпасы. В частности, Журавлев упомянул американскую авиабомбу B61-13, о разработке которой Вашингтон объявил в 2023 году. Сам факт модернизации ядерного арсенала США, по мнению парламентария, ставит вопрос о том, насколько взаимными были ограничения, на которые соглашались участники прежних договоров.