В Пушкинском округе объявили конкурс на капитальный ремонт здания Образовательного центра № 5 в Ивантеевке. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что конкурс пройдет в электронной форме. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о его проведении. В рамках проведения закупки планируется отремонтировать здание общей площадью более 6,6 тыс. кв. м.

Работы пройдут в рамках г оспрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств Федерального бюджета и средств бюджета области, их планируют завершить в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.