Кормушка для птиц с ярко-синей крышей, висевшая на дереве на улице Нижегородской — рядом с дорожкой на Благовещенье, — внезапно исчезла, и это происшествие взбудоражило весь Ногинск. О пропаже проинформировали городские паблики, сообщил REGIONS.

Поводом для обсуждений послужил эмоциональный пост в сообществе «Подслушано в Ногинске». Автор самодельной конструкции, которая долго подкармливала местных синиц и воробьев, обратился к похитителю напрямую, и тон его сообщения не оставлял сомнений: шутки кончились. Масштаб реакции выглядит почти комично — словно речь шла о пропаже бриллианта или полотна из Третьяковки, а не о деревянной кормушке. Но именно это несоответствие и превратило историю в вирусную.

«Верните кормушку на место, иначе лицо злоумышленника будет на экранах всех социальных сетей», — гласило сообщение.

За считанные часы новость разошлась по районным чатам, собрав сотни комментариев. Горожане, как в настоящем детективе, разделились на два лагеря. Одни искренне переживают из-за пропажи и возмущаются наглостью похитителей.

«Это же для птиц! Там, наверное, уже синицы прилетели, а столовка закрыта. Как так можно?» — отметил один из комментаторов.

Другие с иронией обсуждают масштаб «уголовного дела» и ждут продолжения.

«Люди совсем с ума посходили. Скоро лавочки начнут домой уносить. Кормушка-то копейки стоит», — пишет пользовательница Елена К.

Однако разгадка, как нередко бывает в детективах, оказалась прозаичной и даже педагогичной. Большинство жителей, и особенно представители образовательного сообщества, уверены: ночной поступок объясняется не корыстью, а родительской любовью.

Педагог дополнительного образования Мария Сергеева в разговоре с корреспондентом REGIONS приоткрыла «схему преступления». По ее словам, в школе давно ходят легенды о кормушках, которые «неожиданно» возникают на конкурсах за день до дедлайна — безупречно сделанные, с синими крышами и явно не впервые используемые. Похоже, история из Ногинска вписывается в этот печальный, но знакомый каждому родителю сценарий.

«На какие ухищрения только не идут родители, чтобы помочь своему ребенку выиграть тот или иной конкурс. А накануне зимы и в День птиц, 1 апреля, ученики часто приносят в школу поделки для пернатых, мягко говоря, со следами использования», — пояснила она.

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