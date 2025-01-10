Украинскую сторону не включат в состав рабочей группы Евросоюза и Словакии по транзиту газа

Словакия и ЕС создают специальную рабочую группу по транзиту газа. При этом в ней не будет участников от Украины. Об этом сообщила Анна-Кайса Итконен, представитель Еврокомиссии. Ее слова привел ТАСС.

Группа представителей ЕС и Словакии рассмотрит вопрос прекращения транзита газа через Украину, и оценит все экономические последствия этого шага, в том числе и для Украины.

«Высокопоставленная рабочая группа будет на техническом уровне, мы ожидаем, что она начнет работу в ближайшие недели. Группа будет включать высокопоставленных чиновников ЕС и Словакии», — указала Итконен.

Когда ее спросили, войдут ли в группу представители Киева, она ответила уклончиво и заявила, что Еврокомиссия «находится в постоянном контакте с украинской стороной».

Ранее премьер-министр Словакии Фицо пригрозил Украине ответными мерами на отказ Киева от транзита российского газа. Он считает, что теперь может ветировать любую помощь Украине от Евросоюза. Если Зеленский в состоянии отказываться от сотен миллионов евро в качестве оплаты за транзит, то ему не нужна помощь извне.