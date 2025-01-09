Словакия может начать использовать право вето, которым она обладает в Евросоюзе, на помощь Украине. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Его слова привело РИА Новости.

Политик напомнил, что некоторые решения, которые принимаются в ЕС, требуют единогласного решения со стороны всех государств-участников. Зеленский очень богат, если он выкинул 800 млн евро, который он мог бы заработать на транзите российского газа. Но при этом Украина постоянно просит помощи и денег.

«Так может случиться так, что некоторые политики скажут нет… Я должен учитывать, что существует право вето, которое я мог бы в случае необходимости использовать», — указал он.

Ранее Фицо выразил опасение, что Евросоюз может начать распадаться из-за того, что прекратился транзит газа из РФ через украинскую территорию. Многие государства начали терпеть заметные убытки, и по этой причине начнут покидать ЕС.