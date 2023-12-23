Украину призвали давать четкую информацию о происходящих на фронте событиях

Так считает Пауль Ронцхаймер, заместитель главного редактора издания Bild. Он напомнил, что сейчас в частном порядке многие официальные лица из правительства Украины говорят, что на ближайшие месяцы украинская армия не сможет повторить свое контрнаступление. Для его успехов нет никаких шансов. Тем не менее, они должны говорить публично и во всеуслышанье о том, что происходит на передовой. Иначе Украине попросту не будут помогать.

«И Европе, а особенно Германии, в следующем году придется взять на себя больше, а не меньше ответственности», - указал журналист.

За все лето ВСУ так и не удалось добиться какого-то значимого успеха во время своего контрнаступления. Украинская армия только истощила свои запасы, понесла потери как в живой силе, так и в технике.