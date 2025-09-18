Как сообщает журналист Рик Санчез на своей странице в соцсети X, на территории Украины наблюдается рост протестных настроений, связанных с действиями официального Киева в сфере призыва на военную службу.

По словам корреспондента, жители страны всё активнее выражают несогласие с практикой мобилизации. «Украинцы начинают осознавать происходящее, и на улицах городов становится больше тех, кто выступает против принудительного призыва», — отметил Санчез. Он также указал на снижение поддержки населением курса властей, заявив, что всё меньше людей готовы жертвовать собой ради конфликта, который инициатор публикации назвал «войной Зеленского против всего русского».

В подтверждение своих слов журналист ссылается на многочисленные видеоматериалы, циркулирующие в социальных сетях. На этих кадрах, как правило, запечатлены жёсткие методы работы сотрудников территориальных центров комплектования, которые с применением физической силы задерживают мужчин и насильно помещают их в автомобили.

