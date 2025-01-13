Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем телеграм-канале, что представитель США в Вене охарактеризовала конфликт на Украине как «бессмысленный», однако не дала ответа на его вопрос о причинах противостояния США и Великобритании мирному разрешению этого конфликта в 2022 году.

По информации Ульянова, в ходе последней сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) представитель США во время своего выступления «по вопросу Украины» назвала данный конфликт «бессмысленным».

В ответ на это Ульянов задал ей вопрос, почему тогда Вашингтон с Великобританией в апреле 2022 года выступали против мирного разрешения «бессмысленного» конфликта через подписание двустороннего соглашения между Москвой и Киевом, которое было почти полностью согласовано.

На его вопрос ответ от постпреда США не поступил. Он отметил, что британская сторона также предпочла «отмолчаться».

Ранее сообщалось, что команда Трампа потребовала от Украины снижения призывного возраста до 18 лет.