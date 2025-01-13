Майк Уолц, который в будущем станет помощником избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по национальной безопасности, в беседе с журналистами ABC News выразил мнение, что невозможно заставить Россию покинуть Крым и недавно присоединенные Москвой украинские территории.

Он подчеркнул, что Трамп также признал существующее положение дел, и это стало значительным прогрессом для всего мирового сообщества. Что касается самого конфликта, то его необходимо урегулировать исключительно посредством дипломатических переговоров, подчеркнул политик.

«Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы выдворим всех россиян с каждого сантиметра украинской земли. Даже Крым», — заявил Уолц.

Американец также выразил опасения по поводу возможного вовлечения в конфликт других государств. Он подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

Напомним, Трамп, обещавший неоднократно закончить украинский военный конфликт за 24 часа, засомневался и уже выдал на гора срок в полгода. Ранее сообщалось о том, что Трамп приступил к подготовке встречи с Путиным.