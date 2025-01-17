Ушаков ответил на вопрос о представителе России на инаугурации Трампа

На инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Россию не будет представлять никто. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он отметил, что традиционно на подобных мероприятиях страну представляет посол, однако в этом случае со стороны России никого не будет.

Инаугурация Трампа состоится в понедельник, 20 января. Он является представителем партии республиканцев. На выборах главы государства его главным оппонентом была Камала Харрис — вице-президент США, представляющая партию демократов и сторону пока действующего президента США Джо Байдена.

Трамп является вторым президентом в истории США после Гровера Кливленда, кому удалось одержать победу на двух выборах с перерывом между ними, и первым, кому удалось это сделать будучи кандидатом от Республиканской партии.

Ранее портал NBC сообщил, что бывшие лидеры США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама не придут на инаугурационный обед Дональда Трампа.