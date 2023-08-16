В администрации Эрдогана не смогли назвать точную дату встречи с Путиным

Конкретной даты и конкретного места встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина пока нет. Об этом в среду, 16 августа, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

Ранее канал Shot сообщил, что встреча двух президентов состоится 31 августа.

«Нет, пока никакой конкретики», — заявил собеседник агентства.

12 августа источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что место и время встречи находятся на этапе обсуждения.

Телеканал A Haber сообщил ранее, что Эрдоган и Путин проведут переговоры в конце августа — начале сентября. Источник не исключил, что турецкий президент может поехать в Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ключевой темой обсуждения станут двусторонние отношения.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер в интервью местному телеканалу сообщил, что Эрдоган также планирует обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки.

17 июля Россия объявила о выходе из этого соглашения. Путин неоднократно заявлял, что условия РФ в рамках этой сделки не выполняются.

Черноморская инициатива был впервые заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Ее ключевая цель — доставка украинского зерна нуждающимся странам.