В Афганистане окончательно запретили деятельность политических партий

Спустя два года после прихода власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) окончательно запретило деятельность политических партий, сообщает агентство Aamaj News.

Об этом заявил министр юстиции талибов Абдул Хаким Шараи, выступая на национальном телевидении. Он сказал, что у деятельности политических партий нет шариатской основы, следовательно, они не отвечают интересам народа.

До прихода талибов к власти в Афганистане было зарегистрировано 73 политические партии. Большинство их лидеров покинули страну сразу же после ухода из нее войск США.

За два года правительство талибов не получило признания ни от одной страны мира.