В Армении подтвердили факт задержания пророссийского блогера и обозревателя Sputnik

Сегодня, 7 сентября, Следственный комитет Армении объявил о задержании известного пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия.

Об этом пишет РИА Новости. Информация о задержании пришла в свет вскоре после того, как стало известно, что Микаэл Бадалян в последнее время активно высказывал критику в адрес местных властей в своем блоге. Это вызвало подозрения в том, что задержание блогера может быть связано с его политической деятельностью.

Следственный комитет Армении пока не предоставил подробностей о конкретных обстоятельствах задержания и обвинениях в адрес Бадаляна и Геворкяна. Ожидается, что следствие продолжит работу над этим делом, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.