В Баку заявили, что план по Нагорному Карабаху с Ереваном готов на 70 процентов

Помощник президента Азербайджана – начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что план по мирному урегулированию конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе готов на 70%.

Об этом Гаджиев сообщил журналистам в среду, 20 сентября, на брифинге в азербайджанском МИДе. Его слова приводят РИА Новости.

«Это должен был быть взаимный процесс. К сожалению, развернутые гибридные войны, негативные тенденции помешали проведению очередных интенсивных переговоров. Этот вопрос все еще стоит на повестке дня Азербайджана, и Азербайджан по-прежнему выступает за мирное соглашение», – сказал Гаджиев.

Он отметил, что мирное соглашение положительно повлияет на обстановку в Южном Кавказе. Гаджиев также сравнил Армению с Сирией, так как, по его словам, внутри государства происходят события, которые позволяют делать такие сравнения.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило, ВС страны начали наземную антитеррористическую операцию, цель которой – ликвидация пунктов базирования ВС Армении. В Ереване, в свою очередь, сообщили, что армянских военных в Нагорном Карабахе нет.