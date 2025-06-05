В Белом доме заявили о жестком подходе Трампа к общению с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп всегда был сторонником жесткого подхода к общению с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил некий высокопоставленный источник из Белого дома, его слова привел журнал Politico.

Источник из администрации президента США сообщил изданию, что у Трампа есть собственный стиль общения с главами других государств.

«Внешняя политика этого президента уникальна тем, что он может быть жестоким по отношению к нашим противникам, но в то же время он способен смотреть в глаза любому, пытаясь обеспечить мир», — указал он.

Чиновник добавил, что Трамп всегда был жесток по отношению к Путину, несмотря на это он ведет с ним диалог о мирном прекращении украинского конфликта.

Ранее Трамп после разговора с Путиным сообщил о запланированной Россией атаке по ряду украинских объектов. Его об этом уведомил президент РФ и предупредил, что будет вынужден ответить Киеву на его удары по аэродромам в глубине российской территории. По словам главы Белого дома, он и его российский коллега общались по поводу украинских ударов по России.