В Белоруссии ликвидировали две политические партии
Фото: [Наталия Федосенко/ТАСС]
Верховный суд Белоруссии принял постановление о ликвидации Республиканской партии и Социал-демократическую партию Народного согласия.
Первая партия функционировала с 1994 года, вторая была зарегистрирована в 1999 году.
В феврале Александр Лукашено внес изменения в закон о партиях. В течение полугода все они должны были пройти перерегистрацию и проверку на соответствие новым правилам.
Ликвидированные партии перерегистрацию не прошли.
С начала года количество политических партий в Белоруссии сократилась на треть. До нового закона их было 15, а сейчас осталось 10.