В Белоруссии ликвидировали две политические партии

Первая партия функционировала с 1994 года, вторая была зарегистрирована в 1999 году.

В феврале Александр Лукашено внес изменения в закон о партиях. В течение полугода все они должны были пройти перерегистрацию и проверку на соответствие новым правилам.

Ликвидированные партии перерегистрацию не прошли.

С начала года количество политических партий в Белоруссии сократилась на треть. До нового закона их было 15, а сейчас осталось 10.