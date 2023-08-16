В Белоруссии официально зарегистрировали компанию «Вагнер»

В Белоруссии официально зарегистрировали компанию «Группа «Вагнер» как центр предоставления образовательных услуг. Об этом свидетельствуют данные из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики.

Компания значится как общество с ограниченной ответственностью (ООО). Группа зарегистрирована Осиповичским райисполкомом 4 августа 2023 года. В качестве вида деятельности в реестре указаны «прочие виды образования». Предприятие зарегистрировано в Могилевской области по адресу: улица Восточная, деревня Цель Осиповичского района.

В госрегистре также есть информация об ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Сфера деятельности заключается в управлении недвижимым имуществом. Как отметила белорусская пресса, основным владельцем ООО является компания из РФ – «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», руководит которой Евгений Пригожин. Именно он основал частную военную кампанию «Вагнер».

После попытки военного мятежа в июне 2023 года, ЧВК «Вагнер» передислоцировали в республику. Пригожин вместе с бойцами группировки в ночь на 24 июня занял штаб Южного военного округа (ЮВО) и объявил о намерении ЧВК двигаться на Москву.

В этот же день президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал немедленно завершить попытку военного переворота в Москве.

При содействии главы Белоруссии Александра Лукашенко, Пригожин принял решение «отвернуть» колонну с военной техникой от Москвы и освободить штаб ЮВО. Позже появилась информация о том, что штабы ЧВК «Вагнер» открылись на территории союзного государства.