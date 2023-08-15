В Белоруссии оценили вероятность прямого столкновения с НАТО

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин оценил вероятность военного столкновения с НАТО. Выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, он заявил, что в перспективе такая ситуация может произойти.

Хренин отметил, что в международных и коалиционных документах стратегического планирования западных стран настоящими «врагами» официально обозначены РФ, КНР и их государства-союзники, в числе которых — Белоруссия.

«Надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной», – подчеркнул Хренин.

Также руководитель ведомства подчеркнул, что о враждебных планах Запада открыто заявляют официальные лица. Хренин считает, что именно ядерное оружие является единственным сдерживающим фактором, который останавливает НАТО от прямого столкновения с «врагами».

Министр обороны Белоруссии отметил, что именно поэтому Минск и обратился к Москве с просьбой передать ему ядерное оружие.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал передачу тактического ядерного оружия союзному государству по его же просьбе. Для этого в Белоруссии подготовили хранилища.

В апреле Белоруссия уже получила от России ракетный комплекс «Искандер», способный нести ядерные боеголовки.

Начиная спецоперацию на Украине, Путин предостерег от вмешательства на территорию соседнего государства «третьи лиц» и отдал приказ перевести силы сдерживания в особый режим боевой готовности.