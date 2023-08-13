В Белоруссии сообщили об ухудшении ситуации на границе с Польшей
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На границе Белоруссии и Польши жестко натягивается ситуация, но о нападении с польской стороны пока говорить нельзя. Соответствующее заявление сделал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко в интервью для местного телевизионного канала «Беларусь 1».
Шулейко заявил, что на сегодняшний момент можно четко наблюдать попытку эскалации ситуации со стороны Польши, но она является искусственной. Нельзя сказать, что поляки вот-вот нападут, но оружие они не прячут, сообщил он.
«Жестко натянутая ситуация, не более того», — заключил Шулейко.
В то же время губернатор Гродненской области Владимир Караник сообщил тому же телеканалу, что ситуация на границе является контролируемой. Он отметил, что в республике видят, что в этом случае ставки высоки. По мнению Караника, в Польше это тоже понимают. Так же как и тот факт, что у РБ есть «потенциал адекватно реагировать на все вызовы», подчеркнул он.
По словам Караника, провокации больше имеют место быть в информационном поле.
Он заключил: Польша и ее военная власть осознают ответственность за необдуманную агрессию.