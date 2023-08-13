В Белоруссии сообщили об ухудшении ситуации на границе с Польшей

На границе Белоруссии и Польши жестко натягивается ситуация, но о нападении с польской стороны пока говорить нельзя. Соответствующее заявление сделал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко в интервью для местного телевизионного канала «Беларусь 1» .

Шулейко заявил, что на сегодняшний момент можно четко наблюдать попытку эскалации ситуации со стороны Польши, но она является искусственной. Нельзя сказать, что поляки вот-вот нападут, но оружие они не прячут, сообщил он.

«Жестко натянутая ситуация, не более того», — заключил Шулейко.

В то же время губернатор Гродненской области Владимир Караник сообщил тому же телеканалу, что ситуация на границе является контролируемой. Он отметил, что в республике видят, что в этом случае ставки высоки. По мнению Караника, в Польше это тоже понимают. Так же как и тот факт, что у РБ есть «потенциал адекватно реагировать на все вызовы», подчеркнул он.

По словам Караника, провокации больше имеют место быть в информационном поле.

Он заключил: Польша и ее военная власть осознают ответственность за необдуманную агрессию.