В Болгарии депутаты устроили скандал и обвинили друг друга в фашизме из-за поддержки ВСУ

Парламентарии оказались недовольны решениям правительства Болгарии по Украине и вступили в перепалку.

Нужды ВС Украины оплачивают страны Запада. Решила не держаться в стороне и Болгария, выделив пакет помощи вслед за США. Речь идет о 3,6 млрд евро, которые собираются направить Киеву.

При этом в парламенте оказалось почти 50 недовольных этим решением депутатов. Еще 116 наоборот, поддержали идею правящей партии, пишет KP.RU. Вот только разногласия породили скандал и споры.

«На счету Украины уже миллиарды, которые мы передали. И в то же время болгарские младенцы должны быть спасены на наши стотинки <...> Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму», — возмутился лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

После этих слов сопредседатель правящей партии Атанас Атанасов ответил, что Костадинов также является «фашистом», судя по его образу мышления. Ссора логично завершилась после перехода на личности и окончания заседания.

Напомним, что Америка выделила Украине военную помощь на сумму 200 тыс. долларов.