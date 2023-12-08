В Болгарии парламентарии устроили драку из-за передачи Украине списанной бронетехники
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Парламент Софии преодолел вето президента Румена Радева на поставку списанного вооружения Украине, передает Blitz.
Болгария передаст Украине порядка ста единиц списанной бронетехники. Ранее Радев обосновывал свой отказ необходимостью использования этой техники в пограничной и полицейской службах страны.
Заседание получилось бурным. Оппозиционные депутаты устроили стычку с представителями правящей партии. Спикеру парламента Росицу Кирову пришлось на 15 минут прервать выступление лидера оппозиционной партии «Возрождение» Костадина Костадинова, во время которого и началась потасовка.
«В этом зале большинство людей явно снова обслуживают иностранные национальные интересы. Что более унизительно, так это то, что они служат национальным интересам такой страны, как Украина, которую легко можно квалифицировать как страну-неудачницу», – заявил Костадинов в ходе своего выступления.