В Боливии заявили о подготовке визита президента страны в Россию

Посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте заявила, что идет подготовка визита в Россию президента латиноамериканской страны Луиса Арсе.

Она не назвала точные сроки визита, но отметила, что повестка дня между Россией и Боливией очень насыщенная.

Дипломат передала российской стороне официальное уведомление о желании Боливии присоединиться к группе БРИКС.

В Боливии считают БРИКС площадкой, которая помогает стоить многополярный мир, заявила Урсагасте.