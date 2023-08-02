В Боливии заявили о подготовке визита президента страны в Россию
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Посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте заявила, что идет подготовка визита в Россию президента латиноамериканской страны Луиса Арсе.
Она не назвала точные сроки визита, но отметила, что повестка дня между Россией и Боливией очень насыщенная.
Дипломат передала российской стороне официальное уведомление о желании Боливии присоединиться к группе БРИКС.
В Боливии считают БРИКС площадкой, которая помогает стоить многополярный мир, заявила Урсагасте.