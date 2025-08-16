В Британии заметили молчание Киева после встречи Путина и Трампа на Аляске

Спустя несколько часов после завершения переговоров в Анкоридже и вылета президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа официальный Киев сохраняет молчание. На это обратил внимание военный корреспондент русской службы новостей BBC* Джонатан Бил.

В телеграм-канале издания журналист отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал итоги встречи, на которой решалась судьба Украины.

В своем последнем обращении Зеленский заявил, что «никаких доказательств того, что Путин хочет закончить» этот конфликт, нет.

Как отметил Бил, на Украине изначально не питали больших надежд относительно саммита на Аляске. По его словам, вечером в пятницу, практически одновременно с началом переговорами, Россия запустила новую волну дронов, вынудив Киев перебрасывать дополнительные силы на восток.

По мнению британского военкора, проблема украинского кризиса заключается в том, что Москва отказывается признавать Зеленского законным лидером. Российский лидер выступает против его участия в переговорном процессе.

«Вот почему Зеленский говорит, что "рассчитывает на Америку" — он там не присутствует и не доверяет Путину. Скоро он узнает, сможет ли он рассчитывать на президента Трампа» — отметил Бил.

Встреча Путина и Трампа состоялась в пятницу, 15 августа, в Анкоридже на Аляске. Переговоры в закрытом формате продлились 2 часа 45 минут — это стало самой продолжительной двусторонней встречей мировых лидеров.

На итоговой пресс-конференции Путин и Трамп единодушно охарактеризовали прошедшие переговоры как конструктивные и результативные. Российский президент отметил, что между ним и главой Белого дома состоялся откровенный и содержательный диалог.

Американский лидер подтвердил, что стороны пока не пришли к окончательным соглашениям, но детально обсудили ключевые вопросы. Трамп сообщил о планах проинформировать европейских коллег о результатах саммита в ходе серии телефонных переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл детали прошедшего саммита на Аляске в интервью телеканалу Fox News.

*по решению Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Русской службы BBC.