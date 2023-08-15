В Брянской области предотвратили проникновения украинской ДРГ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении проникновения украинской диверсионно-разведывательной группировки (ДРГ) на территорию региона. Об этом он сообщил во вторник, 15 августа, в своих социальных сетях.

Он отметил, что пострадавших нет.

«В данный момент Вооруженными силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам!», – написал Богомаз.

Он отметил, после обстрелы со стороны Украины погибло одно животное на сельскохозяйственном предприятии. Частично повреждены производственные помещения и автомобиль.

6 апреля Богомаз также сообщил о пресечении попытки проникновения ДРГ на территорию региона. По его словам, в составе группировки было 20 человек. В результате работы российских военных данная попытка не увенчалась успехом.

В мае на территорию Грайворонского округа зашла ДРГ ВСУ. Все боевики были разгромлены ВС РФ.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о двух пострадавших в результате обстрела села Новая Таволжанка со стороны ВСУ. У них зафиксированы осколочные ранение. Мужчину и женщину доставили в больницу.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию, демилитаризацию соседнего государства. Также ВС РФ взяли на себя защиту мирного населения ДНР и ЛНР.