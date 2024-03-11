В бундестаге обвинили русских в некоей «операции» после утечки разговора об ударах по Крымскому мосту
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Целое специальное заседание было проведено в понедельник, 11 марта, комитетом по обороне нижней палаты парламента Германии (бундестагом) после утечки разговора высокопоставленных немецких военных об ударах по Крымскому мосту. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что информация об утечках была опубликована на днях: четыре высокопоставленных офицера не просто обсуждали, стоит ли отправлять Украине ракеты Taurus, но и то, как научить военных ВСУ запустить эти ракеты по Крымскому мосту. Но все офицеры на записи придерживались одного – все это надо было сделать, чтобы не зайти за «красную линию» – имеется ввиду, не стать участниками украинского конфликта.
На заседании, где присутствовал и немецкий министр обороны Борис Писториус, пришли к выводу: данный «скандал с прослушкой» является ни чем иным как российской операцией по взлому и утечке информации. При этом, комитет ждет от властей расследования инцидента, чтобы понять закономерности происходящего. В бундестаге считают, что «информационная российская война» против НАТО и стран Европы, в том числе и Германии, становится все более «коварной».