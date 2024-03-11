В бундестаге обвинили русских в некоей «операции» после утечки разговора об ударах по Крымскому мосту

Целое специальное заседание было проведено в понедельник, 11 марта, комитетом по обороне нижней палаты парламента Германии (бундестагом) после утечки разговора высокопоставленных немецких военных об ударах по Крымскому мосту. Об этом пишет РИА Новости .

Напомним, что информация об утечках была опубликована на днях: четыре высокопоставленных офицера не просто обсуждали, стоит ли отправлять Украине ракеты Taurus, но и то, как научить военных ВСУ запустить эти ракеты по Крымскому мосту. Но все офицеры на записи придерживались одного – все это надо было сделать, чтобы не зайти за «красную линию» – имеется ввиду, не стать участниками украинского конфликта.

На заседании, где присутствовал и немецкий министр обороны Борис Писториус, пришли к выводу: данный «скандал с прослушкой» является ни чем иным как российской операцией по взлому и утечке информации. При этом, комитет ждет от властей расследования инцидента, чтобы понять закономерности происходящего. В бундестаге считают, что «информационная российская война» против НАТО и стран Европы, в том числе и Германии, становится все более «коварной».