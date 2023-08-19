В Буркина-Фасо рассказали о последствиях хаоса в Нигере

В Министерстве обороны Буркина-Фасо считают, что Нигер погрузится в хаос после военного переворота.

Глава ведомства Кассум Кулибали в интервью РИА Новости заявил, что из-за мятежа в стране возникнут благоприятные условия для развития и деятельности террористических группировок. По его словам, ситуация в Нигере может стать похожей на события в Ираке, Сирии и Ливии.

«Великая Ливия, которую мы знали, была достаточно стабильной… Сейчас это страна, которая ищет, чем бы прокормить свое население. В стране распространилось оружие, сформировались террористические движения. Они и идут в Мали, в Нигер и в Буркина-Фасо», – заявил Кулибали.

26 июля в Нигере был совершен военный переворот. В этот день бойцы Национальной гвардии заблокировали в президентском дворце Мохамеда Базума. Причиной таких действий со стороны нацгвардии, по данным СМИ, стало намерение главы государства отправить в отставку командующего Омара Тчиани.

В последствии мятежники вынудили Базума покинуть свой пост. Позже они выступили по национальному телевидению, где сообщили о закрытии воздушного пространства Нигера (сейчас авиасообщение с некоторыми странами открыто), а также о введении комендантского часа. Мятежники призвали страны Запада и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) не вмешиваться в ситуацию в стране.

Ранее комиссар по политическим делам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах в интервью журналу Jeune Afrique заявил, что союз не намерен спрашивать разрешения ООН на военную интервенцию в Нигер.