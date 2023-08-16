В Чечне проверят жалобу задержанного за сожжение Корана об избиении сыном Кадырова

В Чечне проверят жалобу задержанного за сожжение Корана Никиты Журавеля о том, что его избил сын главы республики Адам Кадыров.

Об этом в среду, 16 августа, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своих соцсетях. Сейчас Журавель находится в СИЗО в Грозном.

«Обратилась к коллеге, уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике, Мансуру Солтаеву с просьбой в рамках своих полномочий провести проверку по данному случаю. Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей», – сообщила Москалькова.

Адаму Кадырову 15 лет. В беседе с РИА Новости, Солтаев ранее рассказал, что Журавель лично виделся с главой республики Рамзаном Кадыровым. После того, как Журавель вышел из кабинета, ему нанес удары сын Кадырова. Чеченский омбудсмен отметил, в этом должны разобраться сотрудники МВД и следственных органов.

«Акцию» с сожжением Корана Журавель провел в центре Волгограда возле Соборной мечете в мае. После того, как его задержали, он заявил, что выполнял поручения украинских спецслужб. По словам Журавеля, за такой «перформанс» ему пообещали 10 тысяч рублей.

Против гражданина РФ завели уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК «Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

После требований жителей Чечни, Журавеля перевели в СИЗО в Грозном.

Ранее власти Швеции дали разрешение на проведение акций сожжения священной книги в Стокгольме. 14 августа недалеко от здания парламента в столице выходцы из Ирака сожгли Коран. За это полиция не стала их задерживать.