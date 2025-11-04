В Чехии выступающие против Украины три партии создали коалицию в правительстве

Политика

Партия экс-премьера Чехии Андрея Бабиша ANO, одержавшая победу на выборах, сформировала коалицию. Об этом сам политик, который в скором времени станет главой правительства, сообщил в запрещенной в РФ социальной сети X.

Руководители трех правых политических партий достигли соглашения о создании коалиции, и теперь Бабиш займет пост премьер-министра.

Коалицию с ANO сформировали партии «Свобода и прямая демократия» и «Автомобилисты». Эти три политические силы выступали против поддержки Украины. Прозападные партии, которые сейчас находятся у власти, потеряли своё большинство после выборов.

Ранее Андрей Бабиш на пресс-конференции по итогам выборов в парламент страны заявил, что Чехия не будет поставлять снаряды Украине и не поддержит ее стремление к членству в Европейском союзе (ЕС). По мнению политика, Прага не обязана закупать боеприпасы для Украины, хотя ранее президент Чехии Петр Павел предложил это. Бабиш подчеркнул, что приобретение вооружений должно осуществляться через НАТО.

