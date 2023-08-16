Администрация украинского города Днепропетровск переименовала более двухсот улиц, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом в среду, 16 августа, сообщила мэрия на своем сайте.

«Всего за почти полтора года… в Днепропетровске дерусифицировали наименования уже более двухсот улиц», – следует из сообщения городской администрации.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил, что переименование улиц является «знаковым событие». Он пообещал и в дальнейшем продолжать работу в этом направлении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Киевский городской совет принял решение о переименовании улицы Ермака. Ей дадут новое название в честь советского диссидента Михаила Горыни.

На Украине продолжается так называемая политика «дерусификации», в рамках которой во всех городах страны уничтожается память о русском и советском наследии. В разных регионах сносят и демонтируют памятники деятелем культуры Российской Империи и СССР, переименовывают улицы, а также отказываются от русского языка.

Кроме того, украинские власти ужесточили преследования Украинской православной церкви (УПЦ), подозревая ее в связях с Россией.