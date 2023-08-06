В Джидде будут сформированы группы по обсуждению «формулы мира» Зеленского

На минувшей конференции в Джидде было принято решение о скором формировании рабочих групп для последующего обсуждения «формулы мира», представленной президентом Украины Зеленским. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

В газете сообщили, что будут сформированы группы по самым главным аспектам 10-ти пунктов упомянутой формулы. Сообщается, что даты встреч еще не были установлены, но обсуждения могут начаться еще до окончания этого года.

Источники сообщили журналистам, что данное решение было принято исходя из всеобщего осознания того факта, что целостность и суверенитет Украины должны лечь в основу любых соглашений.

Мероприятие стартовало в субботу. Сообщалось, что РФ на консультации не приглашена, но в них примут участие страны коллективного Запада.