В ECOWAS рассказали о том, будет ли начата военная операция в Нигере
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Силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) не намерены начинать военную операцию в Нигере в связи с последним военным переворотом.
Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на источники в руководстве сообщества.
Вслед за военным переворотом в Нигере некоторые международные наблюдатели и эксперты высказывали предположение о возможном вмешательстве сил ECOWAS. Однако, согласно информации, полученной из источников в организации, планов на начало военной операции в ближайшее время нет.
ECOWAS продолжает следить за развитием событий в Нигере и координировать свои действия с другими международными и региональными организациями. Дипломатические и политические усилия остаются приоритетными в урегулировании сложной ситуации в стране.