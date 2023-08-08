В ECOWAS рассказали о том, будет ли начата военная операция в Нигере

Силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) не намерены начинать военную операцию в Нигере в связи с последним военным переворотом.

Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на источники в руководстве сообщества.

Вслед за военным переворотом в Нигере некоторые международные наблюдатели и эксперты высказывали предположение о возможном вмешательстве сил ECOWAS. Однако, согласно информации, полученной из источников в организации, планов на начало военной операции в ближайшее время нет.

ECOWAS продолжает следить за развитием событий в Нигере и координировать свои действия с другими международными и региональными организациями. Дипломатические и политические усилия остаются приоритетными в урегулировании сложной ситуации в стране.