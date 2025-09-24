В ЕС нашли общий язык с Трампом. Заявление политика намекает на смену стратегии Запада

Главный дипломат Евросоюза, ответственный за внешнюю политику и вопросы безопасности Кая Каллас выразила удовлетворение переменой в риторике американского президента Дональда Трампа касательно украинского кризиса. Об этом сообщило издание Politico.

По словам Каллас, Трамп сделал мощное заявление, которое ранее не звучало, и это демонстрирует единство взглядов.

Недавно Дональд Трамп разместил в Truth Social пост, в котором отметил, что Украина, при поддержке Европейского союза, имеет потенциал не только восстановить контроль над своими территориями, но и, возможно, добиться большего.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности.