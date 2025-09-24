Что Трамп на самом деле пообещал Зеленскому? За кулисами ООН лидеры обсудили секретный план безопасности для Украины

В ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский сообщил журналистам о готовности американского лидера Дональда Трампа рассмотреть вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности.

По словам президента Украины, такая перспектива возможна после завершения текущего вооруженного конфликта.

До этого, отвечая на данный вопрос, президент США отметил, что потенциальное предоставление Киеву гарантий безопасности в кооперации с европейскими партнерами станет темой для отдельных переговоров в будущем.

Ранее сообщалось о том, что Макрон: Трамп получит Нобелевскую премию мира, если остановит конфликт в Газе.