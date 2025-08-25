В ЕС объяснили сделку с США зависимостью от России

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что Евросоюз подписал торговое соглашение с Соединенными Штатами, поскольку провал переговоров стал бы выгодным исходом для Москвы и Пекина.

Она подчеркнула, что, если бы две ведущие экономики демократического мира не смогли прийти к компромиссу и начали торговый конфликт, это стало бы поводом для ликования в России и Китае.

По мнению фон дер Ляйен, достигнутое соглашение гарантирует стабильность и предсказуемость для европейских производителей и предотвращает масштабную торговую войну, которая могла бы ослабить позиции Европы. Вместо этого сторонам удалось заключить «сильную, хотя и не идеальную сделку».

Напомним, 27 июля ЕС и США заключили соглашение, в соответствии с которым Вашингтон ввел пошлины на европейские товары в размере 15%, а Брюссель открыл свои рынки для американского экспорта, установив нулевую ставку.

Президент США Дональд Трамп назвал это соглашение самым крупным из всех. Глава Еврокомиссии также выразила мнение, что данное соглашение может сбалансировать торговые отношения между ЕС и США, а также позволит Европе снизить зависимость от российских нефти и газа.

Ранее сообщалось, что ЕС предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.