Европе советуют купить расположение Трампа Нобелевской премией

Желание Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира может стать инструментом влияния для европейских дипломатов в вопросах урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает The Economist.

Журнал The Economist предложил Европе использовать необычный рычаг влияния на Дональда Трампа. Речь идет о его желании получить Нобелевскую премию мира. Издание считает, что даже простое выдвижение его кандидатуры от ЕС может стать мощным дипломатическим жестом.

Хотя напрямую Трамп не заявлял о своих претензиях на награду, он и его окружение постоянно акцентируют внимание на его миротворческих успехах. Президент США недавно заявил о разрешении шести международных конфликтов за полгода. В их числе — урегулирование между Арменией и Азербайджаном, а также Индией и Пакистаном.

Ряд лидеров стран уже поддержали его номинацию. Среди них — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и премьер Армении Никол Пашинян. Если Трамп станет лауреатом, он войдет в историю как пятый президент США, удостоенный этой премии. Для Европы это может стать стратегическим ходом для налаживания диалога по ключевым вопросам, включая ситуацию на Украине.

