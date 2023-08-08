В Евросоюзе заявили, что не могут гарантировать Украине безопасность

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что ЕС не может гарантировать Украине безопасность, так как она не является членом организации.

Об этом Стано сообщил во вторник, 8 августа. Его слова приводит ТАСС.

«Однако вопрос о гарантиях безопасности – это не вопрос к Евросоюзу, поскольку он не является военной организацией. Этот вопрос надо адресовать НАТО и конкретным странам. Мы можем их только поддержать», – сказал Стано.

Он добавил, что Евросоюз продолжает поддерживать Киев по разным направлениям, в том числе в финансировании поставок вооружения.

8 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев в ближайшее время начнет консультации по гарантиям безопасности со странами, которые подписали декларации на июльском саммите в Вильнюсе. 3 августа Ермак заявил, что Украина начала контактировать по этому вопросу с США.

28 февраля Украина официально подала заявку на членство в Европейском союзе. 1 марта 2022 года Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в союз.

Страны G7 на полях саммита в Вильнюсе приняли декларацию о длительных гарантиях безопасности Украине. В документе отмечалось, что Киеву должны оказать поддержку в военном вопросе и укрепить военный потенциал Украины.