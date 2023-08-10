В ГД РФ заявили, что Украина возглавила рейтинг стран по черной трансплантологии

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что Украина является страной номер один по черной трансплантологии. Об этом сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних сообщила в своих соцсетях.

Она подчеркнула, что преступления киевского режима прикрываются законами, которые принимает Верховная Рада Украины.

«Сегодня Украина – страна № 1 по черной трансплантологии – объем этой индустрии 2 млрд долларов», – написала Кузнецова.

Депутат напомнила, что в 2021 года Рада дала одобрение на изъятие органов без согласия донора или его родных. По словам Кузнецовой, сейчас на Украине согласие без разрешения близких на изъятие органов могут давать как врачи, так и начальники военной части, а также лица, которые готовы оплатить похороны донору.

Кузнецова также выразила мнение, что к черной трансплантологии могут быть причастны представители частных армий, которые проходят службы в рядах ВСУ.

Ранее о том, что Украина стала лидером по черной трансплантологии, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, Киев покрывает черный бизнес и даже участвует в нем.

Ранее СМИ сообщили, что в одном из крупнейших магазинов даркнета появились органы погибших украинских солдат. «Заказчикам» предлагались сердце, почки, печени и другие части тела, и органы. Цена за одну единицу – 5 тысяч евро.

В истории известен случай торговли органами людей в Косово. Эта проблема обострилась в 1999 году. Торговлей человеческими органами занимались черные предприниматели, которые работали с бойцами Армии освобождения Косова.