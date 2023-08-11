В Германии опровергли информацию о переговорах по поставке Taurus Украине

Вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus в настоящее время не обсуждается в ФРГ, сообщило издание Bild со ссылкой на представителя кабмина Германии.

«В настоящее время решение по данному вопросу не готовится», – говорится в материале газеты.

Отмечается, что давление на правительство страны по этому вопросу продолжают оказывать, но на данный момент ничего не происходит.

Источник в Министерстве обороны Германии также подтвердил Bild, что вопрос о передачи ракет Киеву никак не сдвинулся с места.

В пятницу, 11 августа, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии начало переговоры с одной из европейских компаний, занимающейся производством ракетных систем MBDA, о поставках крылатых ракет Taurus Украине.

Впервые с призывом передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus от ФРГ выступил депутат бундестага от Социал-демократической партии Андреас Шварц. Он признал, что украинское контрнаступление «застопорилось», именно поэтому ВСУ необходимо получить ракеты такого типа.

Taurus разработаны Германией совместно со Швецией. Они предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей. Стоимость одной такой ракеты составляет 1 млн долларов.