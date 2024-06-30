По словам кандидата в депутаты Европарламента Фридриха Пюрнера, Берлину необходимо потребовать от Киева принять участие в мирных переговорах с Москвой. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он обвинил германское правительство в трате налогов на убийства, что становится причиной сокращения социальных льгот для простых граждан. Поэтому мирные переговоры необходимы, а все денежные выплаты и поставки вооружения должны быть приостановлены.

По мнению политика, таким образом мировые лидеры смогут увидеть, насколько серьезно Киев и Москва настроены на окончательное восстановление мира.

Напомним, что Россия не раз сообщала о готовности к переговорам, тем не менее в Незалежной ввели законодательный запрет на них, а в западных странах не замечают регулярные отказы Киева от диалога.