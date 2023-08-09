В Германии рассказали о провале Украины на саммите в Джидде

Украина не достигла никакого успеха на саммите в Саудовской Аравии, пишет журналист Райнхард Лаутербах для издания Junge Welt.

Встреча закончилась без итогового заявления. Таким образом, если глава украинской делегации, руководитель администрации президента Андрей Ермак заранее заявил, что целью его страны является «объединение всего мира вокруг Украины», то очень сомнительно, что в выходные Украина приблизилась к этой цели, отмечает автор статьи.

Запад раздражает, что глобальный Юг отказывается демонстрировать верность, но в Джидде ничего не поменялось: две крупнейшие страны Латинской Америки, Бразилия и Мексика, дали понять, что считают переговоры без России бессмысленными.

США об этом знали заранее и уже в четверг заявили, что существенных результатов от саммита ждать не стоит.