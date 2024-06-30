По словам главы Восточного комитета экономики Германии Экхарда Кордеса, представители государств Запада должны скорейшим образом приступить к переговорам с Москвой по поводу украинского конфликта, иначе случае мир может оказаться в весьма тяжелой ситуации. Об этом он заявил на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что для западных стран должно прийти озарение о необходимости переговоров, однако на данный момент признаков предрасположенности к этому не наблюдается.

По мнению эксперта, начало переговоров между Россией и Западом будет гарантией стабильности для всего мира.

Ранее экс-посол Великобритании в России Энтони Брентон подтвердил слова британского политика Найджела Фараджа, который заявил, что украинский конфликт был развязан Западом. При этом западные дипломаты, включая экс-госсекретаря Штатов Генри Киссинджера, предупреждали, что расширение Североатлантического альянса на восток приведет к катастрофичным последствиям, а членство Незалежной в военном блоке рассматривается Москвой как наиболее яркая из красных линий.