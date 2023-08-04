В Госдепе обратились к России с просьбой назвать условия для продления зерновой сделки
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Штаты открыто заявили о том, что хотят узнать от Москвы, какие условия необходимы для возобновления зерновой сделки нашей стране. Так сказал глава управления госдепартамента Джеймс О'Брайен, сообщает РИА Новости.
По словам О'Брайена, Москва должна дать понять отчетливее, чего ей необходимо для продления данной сделки. По словам американского политика, в основном Россию не устраивает то, что институции не получают услуг от частников, но при этом за прошлый год Россия экспортировала зерна почти на 15% больше, чем в 2021 году.
Соответственно, заключил политик, это является небольшими претензиями к той системе, которая обеспечивает продовольствие для планеты и, уверен дипломат, делает это успешно.