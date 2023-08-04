В Госдепе обратились к России с просьбой назвать условия для продления зерновой сделки

Штаты открыто заявили о том, что хотят узнать от Москвы, какие условия необходимы для возобновления зерновой сделки нашей стране. Так сказал глава управления госдепартамента Джеймс О'Брайен, сообщает РИА Новости .

По словам О'Брайена, Москва должна дать понять отчетливее, чего ей необходимо для продления данной сделки. По словам американского политика, в основном Россию не устраивает то, что институции не получают услуг от частников, но при этом за прошлый год Россия экспортировала зерна почти на 15% больше, чем в 2021 году.

Соответственно, заключил политик, это является небольшими претензиями к той системе, которая обеспечивает продовольствие для планеты и, уверен дипломат, делает это успешно.